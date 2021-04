Potenza: “La pandemia ha mietuto anche vittime economiche. Consigli comunali aperti alle forze sociali”! La proposta

“Aprire il Consiglio comunale alle forze sociali per conoscere le esigenze di ciascuna categoria, ma anche alle altre Istituzioni, a cominciare dai Comuni dell’area metropolitana, alla provincia e alla regione, per mettere in campo politiche condivise e superare la crisi che ha colpito maggiormente piccole comunità come la nostra”.

A lanciare la proposta, la consigliera al Comune di Potenza di Fratelli d’Italia, Mary William, durante il Consiglio comunale di oggi:

“La crisi pandemica ha mietuto non solo vittime umane, ma anche economiche, a partire dal settore ristorativo, passando per quello turistico, alberghiero, artistico, migliaia i posti di lavoro persi soprattutto per le donne; ha reso straordinario quello che normalmente è ordinario.

Nonostante ciò abbiamo lavorato.

Occorre, però, fare di più.

Questa crisi può essere anche l’occasione per una programmazione condivisa e una visione a medio e lungo termine più ampia che coinvolga attivamente tutti.

Reputo, quindi, indispensabile visto che parliamo di programmazione, invitare l’Assise comunale a essere coraggiosa e a effettuare scelte che, da oggi in poi, facciano la differenza tra il passato e il futuro, rilanciando il progetto di una città efficiente, socialmente innovativa, dotata di servizi e strutture adeguate, con un modello di pianificazione che sia di impulso per l’intera provincia, facendosi capofila, in quanto rappresentante il capoluogo di regione, di un coordinamento tra Comuni, per una politica che sia vicino ai territori, anche in vista dei fondi del Recovery Plan.

Iniziare convocando Consigli comunali aperti alle forze sociali e alle altre Istituzioni sarebbe un buon punto di partenza”.

