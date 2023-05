Potenza, lavori di ripristino videosorveglianza in questa strada: ecco le modifiche alla circolazione

Modifiche alla circolazione a Potenza che interessano via Giovanni XXIII per i lavori di ripristino della videosorveglianza.

Ecco cose prevede l’Ordinanza n. 250/2023:

“Premesso che, è pervenuta la richiesta, in data 22 Maggio 2023 prot. n° 57480 da parte di “NOVASISTEMI S.R.L.” in qualità di subappaltatori della società “FASTWEB S.p.A.”, affidataria del contratto stipulato con il Ministero dell’Interno, con la quale chiede, la regolamentazione del traffico veicolare in via Giovanni XXIII, per l’esecuzione di uno scavo stradale al fine di ripristinare i cavi elettrici afferenti all’impianto di videosorveglianza di pubblica sicurezza;

Considerato che, è necessario emettere apposita ordinanza di restringimento della carreggiata, e/o il senso unico alternato regolamentato da segnaletica e movieri in via G. XXIII, per permettere alla ditta richiedente di delimitare l’area di cantiere in assoluta sicurezza ed eseguire quanto in premessa;

Visto: – il vigente regolamento che disciplina la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ed in particolare l’art. 7 (comma 7); – l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 – T.U. Enti Locali – “Funzioni e responsabilità della dirigenza”; – gli artt. 5, 7 e 38 del Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992 e il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

DISPONE

dalle ore 8.30 del giorno 29 Maggio 2023 fino a ultimazione dei lavori il restringimento della carreggiata e se necessario il senso unico alternato a mezzo segnaletica e/o movieri

in via Giovanni XXIII, e precisamente alle Coordinate geografiche 40°39’39.62232”N e 15°48’29.58048” S;

AVVISA

che la ditta esecutrice dei lavori è obbligata, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 285/1992;

ad apporre tutta la segnaletica stradale occorrente e prevista dall’ art. 31 del D.P.R. 495/1992;

ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale e pedonale, segnalando per questi ultimi percorsi alternativi al fine di ridurre al minimo gli inevitabili disagi;

a provvedere a rendere visibile, il personale addetto ai lavori, ai veicoli in transito;

a ripristinare lo stato dei luoghi, a perfetta regola d’arte, all’ultimazione dei lavori;

l’apposizione dei segnali di divieto di sosta dovrà essere immediatamente comunicata alla centrale operativa della PL.

