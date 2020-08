Potenza Love: complimenti a Raffaella e Leonardo che hanno investito nel nostro territorio creando prodotti di bellezza naturali al 100%! Ecco la loro storia

Rispondere con originalità e innovazione ai bisogni quotidiani.

Una sfida per niente semplice che la BLglobal, azienda di Ruoti (PZ) impegnata nell’estrazione di pura bava di chiocciola (meglio conosciuta come bava di lumaca) del genere Helix Aspersa Muller, è riuscita a raccogliere e di cui sta beneficiando la nostra terra.

Entusiasta e carica di affrontare questa nuova avventura, la giovane realtà lucana si è fin da subito specializzata nello studio del prodotto, mettendo in pratica tutte le conoscenze apprese in precedenza nel campo Biotecnologico.

Come ci racconta la titolare, Raffaella Sangiacomo:

“L’idea principale è quella di rendere tutti consapevoli dei numerosi benefici che la nostra Basilicata ci offre e di far sviluppare un pensiero eco-consapevole.

All’avvio dell’attività, nel 2015, l’azienda si occupava dell’allevamento delle lumache da gastronomia (per riesumare una tradizione culinaria ad oggi un po’ dimenticata, ma peculiare della nostra zona, specialmente ai tempi dei nostri nonni).

Con il tempo io, laureata in Biotecnologie, ho deciso di specializzarmi anche in Agraria e, restando sempre aggiornata e al passo con i numerosi cambiamenti che caratterizzano il mondo della cosmesi e della medicina, ho deciso di dedicarmi non più al solo allevamento, ma anche ai processi che portano all’estrazione della famosa bava di lumaca.

Con la presenza dei suoi componenti, la bava di lumaca è oggi un’ottima cura per gli inestetismi della pelle quali acne, smagliature e macchie.

Grazie alle sostanze di cui è composta è in grado di rigenerare i tessuti.

Tra i suoi componenti troviamo mucopolisaccaridi, acido glicolico, collagene, elastina, proteine, vitamine, peptidi.

Inoltre la sua azione purificante assume una funzione protettiva sui tessuti.

Le sue azioni sono innumerevoli: la più importante è sicuramente quella antiossidante, dovuta alla presenza di alte concentrazioni di vitamina E, capace di combattere l’invecchiamento cellulare.

L’elevata presenza di sostanze emollienti, tra le quali emerge l’allantoina, unita alle vitamine, è utile per il trattamento di cicatrici, come quelle generate dall’acne, o smagliature.

La bava di lumaca aiuta a normalizzare l’elevata produzione di sebo, la principale causa di formazione di inestetismi cutanei, come brufoli e punti neri.

Infine, le secrezioni di questo animale favoriscono il ricambio cellulare, grazie ad un’efficace azione esfoliante, non troppo aggressiva.

Garantiamo un prodotto puro e sano, per questo puntiamo alla sua commercializzazione in tutto il mondo.

L’intero processo di produzione viene minuziosamente seguito passo passo, per questo vogliamo che la nostra bava di lumaca, con le sue proprietà curative, sia conosciuta e valutata come soluzione alternativa dalle più grandi aziende farmaceutiche.

Siamo in grado di certificare a pieno la qualità della bava di lumaca prodotta, in quanto le nostre lumache vengono nutrite con ortaggi biologici.

La nostra bava è certificata da analisi chimico-fisiche e microbiologiche dall’Università degli studi della Basilicata.

Essendo noi stessi i produttori delle lumache, attraverso l’applicazione di un sistema personale capace di differenziarci sul mercato, garantiamo i nostri prodotti principalmente a laboratori cosmetici e farmaceutici“.

Il brand beauty BLGLOBAL non è solo professionalità e trasparenza, ma anche umanità.

Con i suoi prodotti 100% naturali e dermatologicamente testati, l’azienda, infatti, ha deciso di sostenere due bellissime realtà associative lucane che aiutano le donne sottoposte a chemio e radioterapia a sentirsi bene con se stesse:

“Parliamo di Alice allo Specchio dello Zonta Club di Potenza (che opera all’interno dell’Azienda Ospedaliera San Carlo) e di Iris (in campo con il progetto Riflessi di Specchio presso il Crob di Rionero in Vulture).

POTENZA LOVE è la linea di cosmetici pensata a chi ama la bellezza del proprio territorio e crede nella sua potenza appunto, la stessa potenza che mettono alcune eroine della vita nel combattere questa malattia.

Essere belle è un diritto di tutte e POTENZA LOVE ha deciso di donare parte del ricavato di ogni singola vendita alle due associazioni, per contribuire alla continuità dell’importante servizio”.

La linea è stata costruita per soddisfare tutte le esigenze:

una crema mani;

una crema viso;

una crema corpo;

un siero viso;

la bava pura spray.

Facciamo i complimenti a Raffaella e a suo marito Leonardo che tramite la loro azienda BLglobal hanno deciso, con coraggio, di lavorare e investire qui in Basilicata per offrire delle soluzioni davvero naturali al 100% contro i vari inestetismi della pelle.

