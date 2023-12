Potenza: Mons. Ligorio porta l’augurio natalizio a questi lavoratori in tenda davanti la Regione da quasi un anno. I dettagli

Nel pomeriggio del 20 dicembre 2023, alle ore 16:00 l’arcivescovo mons. Ligorio ha portato il suo augurio natalizio ai lavoratori che stazionano nella “TENDA DEGLI INVISIBILI”, piantata davanti alla sede regionale da quasi un anno nel tentativo di farsi “visibili agli occhi del Palazzo” e trovare una soluzione al loro problema.

Sono rappresentanti di una platea di oltre 1800 persone, i reduci TIS, cioè persone dei tirocini, della inclusione sociale e del reddito minimo di inserimento.

Fanno parte di un progetto regionale di ormai 15 anni fa a favore dei più deboli e in funzione di uno sbocco lavorativo.

Ma nel corso degli anni, una proroga dopo l’altra sono stati, sono stati aggregati a quasi tutti i 131 comuni e nelle scuole, ad un reddito di appena 550 euro al mese.

Da oltre un anno chiedono la stabilizzazione.

Mons. Ligorio ha portato il sostegno e la speranza della Chiesa perché si creino anche per loro le condizioni per un lavoro dignitoso che rispecchi la dignità della persona, senza il quale – come va ormai ripetendo da mesi – è difficile immaginare un cammino di promozione umana premessa della nuova evangelizzazione predicata da papa Francesco.