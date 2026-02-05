Potenza: mons. Ricchiuti incontra cittadini e studenti in due appuntamenti dal titolo “Verso una pace disarmata”. I dettagli

Prosegue il percorso di cittadinanza intrapreso dalle associazioni Libera Basilicata, Pax Christi, Movimento ecclesiale di Impegno culturale, Agesci Basilicata e Laboratorio di educazione alla pace, con due incontri, dal titolo “Verso una pace disarmata”, che si svolgeranno alla presenza di Mons. Giovanni Ricchiuti, vescovo emerito di Altamura-Gravina- Acquaviva delle Fonti, e Presidente nazionale di Pax Christi Italia, il movimento cattolico internazionale impegnato nella promo­zione del dialogo, della riconciliazione e della nonviolenza.

L’attività pubblica di mons. Ricchiuti, da sempre incentrata sulla promozione della diplomazia e del dialogo come strade per risolvere i conflitti, si fonda sulla visione di una pace basata sulla tutela dei diritti umani, sulla giustizia sociale e sulla fraternità fra i popoli.

Da anni mons. Ricchiuti denuncia le logiche perverse della guerra e della corsa agli armamenti, quali ostacoli ad una pace autentica e duratura.

Venerdì 6 Febbraio, alle ore 19:00, terrà un incontro con la cittadinanza presso il salone parrocchiale Don Colucci della Parrocchia di S. Anna e S. Gioacchino.

L’incontro sarà aperto dai saluti di Gennarino Macchia, segretario della CDAL; seguirà l’introduzione di Maria Licciardi, referente di Pax Christi – punto pace di Potenza.

Nella mattinata di Sabato 7 Febbraio mons Ricchiuti darà appuntamento agli studenti nell’aula magna dell’istituto d’istruzione superiore Da Vinci di Potenza, per parlare dei percorsi necessari al raggiungimento di una pace disarmata.

All’incontro saranno presenti il dirigente scolastico del Da Vinci, Alessandra Napoli, che porterà i saluti dell’istituto, e Alberto Iannuzzi, già presidente vicario della Corte di appello di Potenza, il quale introdurrà l’incontro.