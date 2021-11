Potenza, nonna Maria della provincia festeggia 100 anni! Tantissimi auguri

E’ centenaria Maria Donata Ricigliano, con ancora molta lucidità da spendere, e può contare sull’amore di figli, nipoti e pronipoti, molti dei quali hanno affrontato un lungo viaggio dalla Svizzera per stare insieme alla loro nonna e festeggiare con lei a San Fele il compleanno n. 100.

Alla presenza del Sindaco Donato Sperduto i pronipoti Alessandro Carlucci, Alessio, Michele e Asia Petrino, Nerea e Isaia Muccia e Maria Sara e Massimiliano Nolè, hanno manifestato alla festeggiata il loro grande affetto e creato un ideale ponte tra generazioni diverse, ma legate da un forte legame.

“Cara Nonna, grazie per l’affetto che ci dimostri ogni giorno, ogni splendida emozione che ci regali lascerà un segno indelebile nel nostro cuore. Siamo venuti da te per dimostrati quanto sei speciale per noi!” e “Amore e felicità per la donna che ci ha dato grande attenzione e tanti abbracci affettuosi in tutti questi anni. Buon compleanno nonna” sono due tra i tanti pensieri rivolti alla nonna Maria Donata Ricigliano dai ragazzi nell’occasione.

Dalla nostra Redazione i ancora tantissimi auguri nonna Maria.a

