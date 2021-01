Potenza, Ospedale da Campo: “850000 euro di soldi pubblici per due tende utilizzate per fare i vaccini”. Ecco la denuncia

Così il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Mario Polese, di Italia Viva, il quale ha fatto visita oggi alle strutture donate dal Qatar adiacenti al San Carlo di Potenza:

“Nessun luxury hospital ma solo due tende utilizzate per fare i vaccini.

Dopo 8 mesi di interrogazioni, visite ispettive e atti consiliari, finalmente abbiamo una risposta sui tendoni del Qatar.

Con circa 850 mila euro di soldi pubblici, cifra con la quale potevano essere acquistate oltre 70 mila dosi di vaccino aggiuntive, sono state allestite due delle cinque tende donate dal Qatar per somministrare i vaccini in Basilicata.

Altre due sono ancora in attesa di lavori per adibirle forse ai tamponi in modalità drive in mentre la quinta è stata smontata.

In ogni caso il servizio partito stamani nei pressi del San Carlo con tre moduli interni adibiti alle operazioni di vaccino è il minimo indispensabile che si poteva fare in Basilicata.

Il merito va ascritto soprattutto alla Protezione civile e ai volontari lucani che tanto hanno lavorato per dare un senso a un’opera inutile.

Rimango convinto che con questi soldi e questo lavoro si potevano realizzare opere più necessarie.

Ad ogni modo ora non si perda altro tempo.

Bisogna vaccinare 24 per sette giorni a settimana per mettere in protezione nel minor tempo possibile la popolazione.

Il Governo regionale rinunci alle parate, ai selfie, come purtroppo abbiamo registrato in questi mesi, ma si prodighi ad assumere personale sanitario.

Perché il Covid non aspetta la lentezza della Regione Basilicata”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)