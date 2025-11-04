Potenza: “Ottimismo sul futuro della Scala Mobile Prima”. I dettagli

Dopo le interlocuzioni avute nei giorni scorsi con la Regione Basilicata, la FIT-CISL esprime cauto ottimismo sul futuro della Scala Mobile Prima a Potenza.

Il Segretario Generale della FIT-CISL Basilicata, Sebastiano Colucci, ha dichiarato:

“Abbiamo avuto riscontri positivi da parte della Regione Basilicata. L’impegno di spesa relativo alla Scala Mobile Prima è stato riprogrammato nei fondi del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) per un importo di 6,5 milioni consentendo così di guardare con fiducia al completamento dell’intervento.

È un segnale importante di attenzione verso un’infrastruttura strategica per la mobilità urbana di Potenza e per la qualità della vita dei cittadini”.

La FIT-CISL continuerà a monitorare l’iter amministrativo e tecnico affinché le risorse vengano effettivamente utilizzate e i lavori possano procedere senza ulteriori ritardi.

“Ringraziamo la Regione per la disponibilità al confronto e per l’impegno dimostrato — ha aggiunto Colucci — ma restiamo vigili: la Scala Mobile Prima deve tornare rimanere operativa, a beneficio dei lavoratori, degli studenti e dei residenti che ogni giorno la utilizzano.”