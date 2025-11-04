Potenza: la Polizia di Stato onora i suoi Caduti. Questa la cerimonia

Si è tenuta questa mattina in Questura la commemorazione dei Caduti della Polizia di Stato, un momento di raccoglimento sobrio ma solenne, per ricordare i poliziotti e le poliziotte che hanno perso la vita nell’adempimento del dovere.

La cerimonia ha avuto inizio con la deposizione, da parte del Questore Raffaele Gargiulo, della corona di alloro ai piedi della lapide commemorativa, mentre nell’atrio della Questura riecheggiavano le note del “Silenzio d’Ordinanza”.

All’evento commemorativo hanno preso parte, oltre ai familiari dei Caduti, il Viceprefetto Vicario Francesco D’Alessio, le delegazioni delle Sezioni di Potenza e Melfi dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali ed il personale in servizio presso la Questura e gli altri Uffici territoriali della Polizia di Stato.

Durante la benedizione, il Cappellano Don Giuseppe Tarasco ha invitato tutti i presenti ad un momento di preghiera in suffragio di tutti i poliziotti che hanno sacrificato la propria vita “…in difesa dei valori di legalità e giustizia” ed in particolare ha ricordato la Guardia Scelta della P.S. Vito ZACCAGNINO, l’Assistente Giambattista ROSA, gli Agenti Scelti Alfonso PASSANNANTE e Francesco TAMMONE, tutti della provincia di Potenza.