Potenza: per Gioele della provincia grandissima prestazione alle Prove Nazionali di Fioretto! Complimenti

Grandissima prestazione dell’atleta di Sant’Angelo Le Fratte (PZ), Gioele Fiscella, classe 2005, che nella 2a Prova Nazionale Cadetti di Fioretto Maschile, svoltasi a Terni il 14 e 15 gennaio scorso, centra un bellissimo 18° posto, risalendo al 59° posto nel ranking di categoria, dopo aver disputato una gara perfetta partendo dal numero 75 del ranking di gara.

Nel girone di qualificazione vince tutti gli assalti e supera senza difficoltà due eliminatorie arrendendosi 15-4 contro Francesco Cercaci (ANJES) che si arrenderà all’eliminatoria successiva.

Sulle pedane umbre, a far compagnia a Gioele Fiscella, altri tre bravissimi atleti dell’ASD Schermistica Lucana.

Alfredo Villano che, nonostante una forma fisica non eccellente, si piazza al 57° posto di gara, confermando il suo 24° posto nel ranking generale della Nazionale Cadetti.

Mario Volino, ancora sottotono, che dopo una gara non brillante riesce comunque ad entrare nei 128 piazzandosi al 110 posto e risalendo di ben 44 posizioni nel ranking generale di categoria e Stefano Fierro che, alla sua prima gara importante, per sole due stoccate, non riesce ad accedere alle eliminatorie dirette, fermandosi al 129 posto ma guadagnando comunque 10 preziosi punti nel ranking generale.

Sono stati 154 i fiorettisti ai nastri di partenza sulle pedane del Palatennistavolo “De Santis” per il fioretto maschile.

La gara è stata vinta da Formichini Bigi dell’Accademia Schermistica Fiorentina che ha superato in finale, con il punteggio di 15-13, Francesco Spampinato della Scherma Modica mentre al terzo posto si sono piazzati Andrea Zanardo dell’Antoniana Scherma Padova, battuto 15-14 in semifinale da Spampinato, e Mattia De Cristofaro della Schermabrescia che era stato in precedenza sconfitto per 15-12 proprio da Formichini Bigi.

Nella giornata precedente, l’unica cadetta della palestra potentina, Sabrina Zonni, per problemi tecnici non è riuscita ad accedere alle eliminatorie dirette chiudendo la gara al 91 posto.

La competizione è stata vinta da Matilde Molinari fiorettista della Comini Padova che si è aggiudicata la gara di giornata dopo aver superato in finale per 15-12 Greta Collini del DLF Venezia in un derby tutto veneto.

Sommando i risultati ottenuti nelle due Prove Nazionali Cadetti, Alfredo Villano (19) e Gioele Fiscella (42) si sono entrambi qualificati sia per la seconda prova Nazionale Giovani U20a La Spezia (il prossimo febbraio) sia per il Campionato Italiano Cadetti dei primi 50 migliori d’Italia a Catania a maggio.

Un ringraziamento particolare va ai due maestri Joseph Omar De Carlo e Gianmaria Petrone sempre presenti in pedana con i loro preziosi consigli e suggerimenti.

Il grande lavoro che i due maestri stanno facendo in palestra, da un po’ di tempo a questa parte, è quello di preparare non solo fisicamente e tecnicamente ma anche e soprattutto mentalmente i ragazzi ad affrontare in maniera incisiva le sfide che si presenteranno in futuro al fine di far uscire tutto il meglio che ognuno di loro può dare.

Grande soddisfazione anche da parte del Maestro Giuseppe Pinto e della Presidente Rocchina Esposito per la forza di volontà e la passione dimostrata da tutti gli atleti, nonostante le difficoltà incontrate.

