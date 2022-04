Potenza, per la storica Parata dei Turchi circa 100000 presenze ogni anno: ecco la proposta per agevolare i visitatori

CIUFER Basilicata, gruppo di pendolari e di utenti occasionali delle linee Potenza-Foggia, Taranto-Potenza-Roma, Taranto-Sibari, fa sapere della sua proposta per la sempre più imminente festa patronale dedicata a San Gerardo.

Ecco quanto espresso in una nota:

“La stagione estiva si avvicina, le temperature cominciano a salire e, immancabilmente, torna la tradizionale festa patronale dedicata a San Gerardo che in occasione della storica Parata fa registrare complessivamente circa centomila presenze ogni anno.

Per facilitare i flussi dei tanti visitatori provenienti dall’hinterland potentino, in aggiunta alle corse normalmente previste in orario, Regione Basilicata può richiedere a Trenitalia il potenziamento del servizio, in modo da diminuire gli impatti del traffico generati dai veicoli privati.

Il treno, infatti, è la scelta più comoda e sostenibile per raggiungere lo stadio Viviani, punto di partenza della storica Parata, che si snoda per le strade del centro storico trasformando Potenza in un teatro brulicante di persone provenienti anche da fuori Regione.

Il 29 Maggio, quest’anno cade di Domenica, Regione Basilicata può mettere a disposizione 3 treni straordinari, oltre a quelli previsti dalla normale tabella oraria di Trenitalia.

Il primo con partenza da Melfi alle ore 17.30 e arrivo nel capoluogo alle 18.40, gli altri due con partenza da Potenza nella notte tra il 29 e il 30 maggio.

Chiediamo che Regione Basilicata accolga le nostre proposte e intervenga per offrire ai tanti visitatori che vorranno lasciare l’automobile a casa, una soluzione di mobilità alternativa in grado di valorizzare la risorsa infrastrutturale ferroviaria.

Le nostre proposte:

17.30 Melfi – 18.40 Potenza Centrale – TUTTE LE FERMATE;

01.00 Potenza Centrale – 02.00 Melfi – TUTTE LE FERMATE;

01.00 Potenza Centrale – 01.35 Bella Muro – TUTTE LE FERMATE”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)