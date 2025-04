Potenza: per la Via Crucis, fede e tradizione, trasformeranno questo quartiere in una vera e propria piccola Gerusalemme. Il programma

Si rinnoverà Venerdì 18 Aprile 2025, con inizio alle ore 15:00, l’appuntamento con la Sacra Rappresentazione della “Via Crucis Vivente” nel solco della tradizione avviata nel lontano 1995 dalla Parrocchia S. Famiglia di Nazareth di Potenza.

La rappresentazione, dopo 30 anni dalla prima edizione, avviata allora da Michele Guadagno e che ancora oggi ne cura la regia per ripercorrere nei tratti salienti le sacre rappresentazioni presenti nel Vulture, coinvolge ogni anno oltre 70 figuranti tra adulti, ragazzi e bambini, oltre a volontari e collaboratori che mettono in scena la Passione Vivente per le strade del Rione Rossellino.

Lungo il percorso, guidati nella preghiera dal Parroco Don Domenico Pace, saranno rappresentati 9 quadri corredati da coreografie cantate e recitate :

Giudizio di Pilato;

Gesù incontra la madre;

Gesù cade per la prima volta ed incontra le 3 Marie;

Gesù incontra la Veronica;

Gesù cade per la seconda volta;

Il Cireneo aiuta a portare la croce;

Gesù cade per la terza volta;

Gesù viene inchiodato alla croce;

Gesù viene deposto dalla croce e posto sul grembo della Madre.

L’organizzazione dell’evento è a cura dell’Anspi Santa Famiglia Potenza e dalla Parrocchia Santa Famiglia di Potenza.

I promotori dell’iniziativa spiegano:

“Fede, tradizione e spirito di comunità trasformeranno il quartiere in una vera e propria piccola Gerusalemme, con momenti particolarmente suggestivi e coinvolgenti durante il Giudizio di Pilato sul sagrato della Chiesa della Santa Famiglia di Nazareth e la Crocefissione con i dialoghi fedelmente ripresi dai vangeli.

Anche quest’anno le stazioni della Via Crucis Vivente sono rappresentate nel presepe di Pasqua ospitato nella Chiesa della Santa Famiglia di Nazareth.

Un’opera unica e profondamente spirituale, pensata per celebrare il Mistero Pasquale di Passione, Morte, Sepoltura, Risurrezione e Glorificazione del Signore Risorto.

Quest’iniziativa vuole accompagnare in un viaggio di fede e contemplazione, attraverso scene che ripercorrono i momenti più significativi della Redenzione.

Si invita calorosamente tutta la cittadinanza a visitare il Presepe di Pasqua per condividere la gioia della Resurrezione.

La visita al Presepe di Pasqua, infatti, è offerta come occasione per vivere intensamente il tempo pasquale, rafforzando la fede e la speranza cristiana”.

Ecco la locandina dell’iniziativa.