Guardia Perticara incantevole palcoscenico di colori, suoni e profumi con l’evento “Fiori in Borgo”. Il ricco programma di appuntamenti

Dal 1° al 4 Maggio 2025 il suggestivo scenario del centro storico di Guardia Perticara (PZ) si trasformerà in un incantevole palcoscenico di colori, suoni e profumi con l’evento “Fiori in Borgo”.

Un’iniziativa artistica e culturale che celebra la bellezza del borgo attraverso un ricco programma di appuntamenti, promosso dalla Pro Loco Guardia Perticara con la direzione artistica di Anthony Gallo.

A fare da cornice all’intera manifestazione sarà il contest fotografico “Angoli fioriti – Prospettive nuove per un borgo in fiore”, attivo dal 20 Aprile al 4 Maggio.

Le votazioni si chiuderanno alla mezzanotte del 3 Maggio, mentre la premiazione è fissata per il 4 Maggio alle ore 12:00.

Il contest è aperto a tutti i residenti, proprietari o locatari di abitazioni, attività commerciali e artigianali.

Questo concorso invita la comunità a trasformare balconi, davanzali, angoli fioriti, vetrine, piazze e vicoli in spazi colorati ed accoglienti.

L’apertura ufficiale dell’evento si terrà il 1° Maggio alle 18:30 con l’inaugurazione della mostra d’arte “Rinascita”, ospitata presso le sale di Palazzo Montano e curata dalla Galleria d’Arte IDEARTE di Grazia Lo Re.

Un titolo che è già un messaggio di speranza e di bellezza rinnovata.

Il 3 Maggio invece sarà la giornata più intensa, a partire dal convegno “Popoli e culture dell’Italia preromana: gli Enotri” alle ore 10:30 nel Chiostro del Palazzo Municipale, accompagnato da un laboratorio di scavo e attività didattiche guidate dall’archeologa Maria Rosaria Rinaldi e dall’associazione ALBA.

Nel pomeriggio, dalle ore 13:00, prenderà il via l’area food in Piazza Vittorio Veneto a cura della Pro Loco, con percorsi enogastronomici, esposizioni artigianali e animazione itinerante a cura della Bassa Musica “L’Armonia Molfettese”.

Alle 17:00 spazio alla letteratura con il Caffè Letterario e la presentazione del libro “Basilicata. Terra acqua fuoco e cuore d’argilla di Carl Norac”, con letture a cura di Alessia Melfi.

Seguirà, alle 18:30 sulla terrazza panoramica di Piazza Vittorio Veneto, lo spettacolo musico-teatrale “Frida” con Daniela Ippolito ed Eva Immediato.

La serata si accenderà alle 20:00 presso l’Arco della Concordia con la sfilata di moda curata da “Con Ago e Filo” di Erika Sarli, accompagnata dagli intermezzi artistici di Mirko Gisonte.

Alle 21:00 nuova apertura gastronomica e musicale in Piazza Vittorio Veneto con l’intrattenimento del gruppo “Sauro Folk”.

L’evento sarà presentato dalla giornalista Cristina Longo.

Durante tutta la manifestazione sarà possibile partecipare alle visite guidate al borgo in tre turni giornalieri (ore 11:00, 15:00 e 16:00), con partenza da Piazza Vittorio Veneto, per scoprire le meraviglie architettoniche e storiche del borgo delle case in pietra.

“Fiori in Borgo” si conferma un’occasione preziosa per vivere la bellezza autentica di Guardia Perticara, unendo arte, storia, tradizione e comunità in un’unica grande festa.

L’evento è patrocinato dal Comune di Guardia Perticara e da TotalEnergies.

Quest’ultima oltre a concedere il patrocinio sostiene finanziariamente l’iniziativa.

Questi invece i Partner: Bandiera Arancione, I Borghi più belli d’Italia, l’Unpli Basilicata, Basilicata Turistica, Tempa Rossa.

Ecco la locandina dell’iniziativa.