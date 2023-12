Potenza: per Natale oltre allo straordinario “PanRustico Lucano” dalla Pasticceria Romano arriva anche il Panettone alla Gianduia con le nocciole! Complimenti

La nostra Basilicata è una delle regioni più antiche dell’Italia, ricca di storia, bellezza e tradizioni.

I sapori autentici contraddistinguono la nostra Terra che è riuscita a conquistare sempre più consensi in campo enogastronomico, raggiungendo le tavole d’Italia e del mondo.

L’offerta enogastronomica si presenta sempre più ampia e variegata, regalando al palato un viaggio sensoriale straordinario attraverso la scoperta di sapori unici che vanno dal salato al dolce.

Nel magico periodo natalizio il dolce è il vero protagonista di ogni tavola che si rispetti.

Fiore all’occhiello di tutti gli amanti della pasticceria, i dolci lucani sono un’autentica prelibatezza capace di tener testa ai grandi classici natalizi.

Tra le varie bontà che vengono offerte dalle mani esperte dei nostri pasticceri locali, spiccano quelle della Pasticceria Romano.

Il laboratorio all’avanguardia (sito a Tiera di Potenza in Via San Francesco n. 200) è nato dalla passione di Vincenzo Romano per “l’arte della pasticceria”.

L’obiettivo, dal principio, è stato quello di trasformare il laboratorio della pasticceria familiare in una vera e propria impresa artigianale.

È qui che nascono ogni giorno capolavori di bontà realizzati dalla mani di un valido professionista capace di ottimizzare il valore delle materie prime.

Abbiamo chiesto al pluripremiato maestro pasticcere Vincenzo Romano la sua proposta per questo Natale.

Ecco le novità che ha raccontato alla nostra Redazione:

“Per questo Natale 2023 vengono proposti dolci della tradizione Lucana e non solo, un excursus dolciario tra le radici lucane e le tecniche innovative.

Assoluta novità è il Panettone Artigianale alla Gianduia, un grande lievitato a base di lievito madre al cui impasto viene aggiunta pasta di nocciole igp del Piemonte, glassato con gianduiotto e nocciole pralinate, servito con crema spalmabile alla gianduia.

Una vera goduria per il palato.

Va menzionato anche il PANRUSTICO LUCANO, l’originale ed inimitabile, quello ispirato a lu’ muzzic aviglianese, un panettone salato adatto agli aperitivi e perfetto per iniziare i pranzi natalizi.

Tra le prelibatezze che ancora si possono trovare nel laboratorio bisogna annoverare il panettone Bonbon che riprende il gusto (cioccolato bianco e lampone) dell’omonimo dolcetto Vincitore del Culinary World Cup.

Ma la nostra creatività non è dedicata solo ai grandi lievitati, in negozio potete trovare preziose ed eleganti soggettistiche in cioccolato ed a tema natalizio, biscotti della tradizione, calzoncelli e tante dolci idee regalo per il Natale oltre a tutte le torte, pasticceria mignon e monoporzioni Vincitrici di numerosi premi”.

Facciamo i complimenti alla famiglia Romano per aver deciso di investire in Basilicata permettendo agli amanti del buon gusto di consumare prodotti buonissimi (che hanno vinto diverse Medaglie d’Oro), accuratamente selezionati e realizzati con amore e passione, frutto di una straordinaria esperienza maturata nel settore.