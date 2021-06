Potenza, pubblicato il bandi per i lavori su questi viadotti della provincia: ecco i dettagli

Pubblicato da Anas sulla Gazzetta Ufficiale di oggi, venerdì 18 giugno, un bando di gara per lavori di manutenzione programmata sui viadotti ‘Santa Venere I’ e ‘Santa Venere II’ situati lungo il Raccordo Autostradale 5 “Sicignano-Potenza”, nel territorio comunale di Vietri di Potenza (PZ).

L’investimento complessivo dell’intervento è di oltre 3,1 milioni di euro.

Nel dettaglio, gli interventi interesseranno le carreggiate in direzione di Salerno e consisteranno, principalmente, nella sostituzione degli interi impalcati (ex novo, con struttura in carpenteria metallica e soletta in calcestruzzo armato), nella sostituzione degli appoggi, nell’impermeabilizzazione delle solette e nella regimentazione delle acque di piattaforma; si procederà, inoltre, ad effettuare una serie di ripristini corticali in corrispondenza delle pile.

I lavori rientrano nell’ambito del più ampio intervento di riqualificazione dell’itinerario Basentano (costituito da RA5 e SS407 “Basentana”), 2° stralcio, 3° lotto – Stralcio AF.

Le attività permetteranno di implementare gli standard di percorribilità dell’arteria autostradale, oltre che la durabilità delle due opere.

La durata dei lavori è fissata in 375 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori.

Le imprese interessate dovranno far pervenire le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, sul Portale Acquisti di Anas, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 6 luglio 2021.

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)