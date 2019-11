Potenza: questi 12 Comuni della provincia senza acqua!

Acquedotto Pugliese deve eseguire indagini strutturali che interesseranno la galleria Toppo Pescione del Canale Principale – Acquedotto del Sele, da cui dipende l’erogazione idrica di alcuni comuni del Vulture-Melfese.

Pertanto nei Comuni di Melfi (tranne il centro storico e la zona industriale di San Nicola di Melfi), Rionero in Vulture (tranne le frazioni di Monticchio), Atella (tranne la zona industriale Valle di Vitalba), Barile, Ginestra, Ripacandida, Filiano e le zone rurali Monteserico e Insertafumo di San Fele, l’erogazione idrica sarà sospesa secondo il programma seguente:

– 19 Novembre, dalle ore 21:00 alle ore 7:00 del mattino successivo;

– 20 e 21 Novembre, dalle ore 14:00 alle ore 7:00 del mattino successivo.

Nel comune di Lavello, l’erogazione idrica sarà sospesa dal 18 al 20 novembre (e non più dal 19 al 21 novembre come inizialmente programmato), dalle ore 21:00 alle ore 7:00 del giorno successivo.

Nei comuni di Montemilone e Palazzo San Gervasio, invece, dal 19 al 21 Novembre prossimi, l’erogazione idrica potrebbe subire cali di pressione o essere sospesa dalle ore 21:00 alle ore 7:00 del mattino successivo.

Considerata la complessità dell’intervento, il programma potrebbe subire variazioni che saranno comunicate tempestivamente.

Il programma degli interventi, insieme alle problematiche che interessano il canale Principale, sono stati illustrati ai sindaci della zona nel corso di un incontro che si è svolto questa mattina a Potenza, presso Acquedotto Lucano.

La Società sarà in continuo contatto con Acquedotto Pugliese per anticipare l’eventuale ripristino dell’erogazione idropotabile in relazione all’andamento dei lavori.

Al fine di limitare i disagi agli utenti interessati dall’interruzione, Acquedotto Lucano ha disposto il servizio sostitutivo tramite sacche di acqua potabile che saranno distribuite a cura delle amministrazioni comunali.