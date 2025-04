Potenza: questi lavoratori manifesteranno per “rivendicare un contratto nazionale che garantisca più salario e meno orario”. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo una nota della UILM Basilicata:

“Domani, 28 aprile, a partire dalle ore 10:00, si terrà il Consiglio Regionale della UILM Basilicata presso l’Auditorium del Parco del Seminario, in via Guglielmo Marconi a Potenza.

Un appuntamento importante per fare il punto sulla situazione industriale della regione e sullo stato della vertenza nazionale dei metalmeccanici, in vista dello sciopero nazionale proclamato per il 29 aprile.

In Basilicata, la mobilitazione si concretizzerà con una manifestazione regionale che si svolgerà davanti allo stabilimento Italtractor di Potenza, a partire dalle ore 9:00.

I lavoratori metalmeccanici lucani manifesteranno per rivendicare un contratto nazionale che garantisca più salario e meno orario: l’obiettivo è ottenere un aumento di 280 euro al quinto livello e la riduzione dell’orario settimanale da 40 a 35 ore.

La mobilitazione continuerà finché Federmeccanica e Unionmeccanica non torneranno al tavolo della trattativa per discutere seriamente della piattaforma sindacale.

Durante i lavori del Consiglio Regionale, sarà dato ampio spazio anche all’analisi della situazione industriale regionale: Stellantis, il comparto petrolifero e le numerose aziende in crisi saranno al centro della discussione, in un contesto segnato da profonde trasformazioni e da una crisi in continua evoluzione.

I lavori saranno aperti dalla relazione del Segretario Regionale UILM Basilicata Marco Lomio, che offrirà un’analisi dettagliata del quadro regionale e nazionale.

Le conclusioni saranno affidate al Segretario Regionale UIL Basilicata Vincenzo Tortorelli, che, oltre a tirare le fila dei temi discussi, lancerà anche l’iniziativa del 1° Maggio, che quest’anno si terrà a Matera, simbolo della tenacia e della voglia di riscatto della nostra regione.

La UILM Basilicata con serietà, responsabilità e determinazione continuerà a mettere in campo ogni azione utile per difendere il diritto al lavoro e costruire un futuro più giusto per tutti.