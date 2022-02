Potenza: questo polo scolastico si arricchirà di un nuovo elemento architettonico! Ecco gli interventi previsti

Sempre più poderoso l’intervento della Provincia di Potenza sulle strutture di sua proprietà nella Città Capoluogo di regione.

Mentre si prepara l’area di cantiere per la ristrutturazione dell’area della Torre Guevara, vero e proprio avamposto della storia potentina nel disegno della ridefinizione dello “sky line” urbano con la naturale apertura e progressione di Via Pretoria, è andato a gara il progetto di ricostruzione del Mediafor, situato nell’area di Via Roma al Rione Risorgimento di Potenza.

Il polo scolastico di quel quartiere si arricchirà quindi di un nuovo elemento architettonico che prevede l’abbattimento della vecchia struttura secondo una ben precisa metodologia pianificata.

Le caratteristiche essenziali del progetto curato dall’Ufficio Edilizia e Patrimonio, diretto dall’Ing. Enrico Spera, sono:

demolizione di un corpo di fabbrica e ricostruzione con struttura in legno X-LAM, più leggera e di rapido montaggio;

materiali ecologici;

impiantistica innovativa per laboratori e alta performance energetica;

rifiniture idonee alla sanificazione;

ventilazione meccanica controllata per la riduzione di virus e batteri.

In pratica, una migliore distribuzione interna degli spazi che consentirà di realizzare, a parità di superficie, locali con dimensioni che rispettano le norme vigenti in materia di edilizia scolastica, salute e sicurezza.

Spazio ovviamente al risparmio energetico e alla compatibilità ambientale.

Per completare la riqualificazione dell’istituto è stato previsto:

nel cortile interno un percorso pedonale coperto che consentirà il collegamento tra più corpi adiacenti nel mentre la superficie a disposizione degli alunni sarà di 1,96 mq per un massimo di 25 alunni per aula;

sistemi di ventilazione e sanificazione continua e ricambio aria con filtrazione e diluizione degli inquinanti.

A garantire la realizzazione dell’intervento, due distinti finanziamenti:

uno che rientra in quelli previsti dal Ministero dell’Istruzione previsti dal D.L. n. 104 del 12.9.2013 (il c.d. Decreto Mutui BEI dell'Edilizia Scolastica), di € 2.100.000;

l’altro nel II Piano " Province e Citta? Metropolitane", di cui al D.M. 10.3.2021, n.62, di € 400.000.

Il Presidente Rocco Guarino ha spiegato:

“Una riqualificazione che si accompagna ad un progetto strategico che l’Ente si è dato da tempo e che guarda alla erogazione di servizi per una intera comunità cogliendo le occasioni di finanziamenti per migliorare la qualità della offerta formativa”.

