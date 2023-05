Potenza, residenti nei prefabbricati di Bucaletto: contributo fitti per chi sceglie autonoma soluzione abitativa. I dettagli

Il Comune di Potenza fa sapere che è stato pubblicato l’avviso per l’erogazione di contributi economici per autonoma sistemazione abitativa per coloro che abitano in un prefabbricato ubicato all’interno del quartiere Bucaletto.

Possono presentare domanda i nuclei familiari, anche costituiti da un solo componente, che alloggiano nei prefabbricati situati a Bucaletto.

Necessaria la non titolarità da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, non inferiore a 45 mq per una o due persona, non inferiore a 60 mq per tre o quattro persone, non inferiore a 75 mq per cinque persone, non inferiore a 85 mq per sei persone, non inferiore a 95 mq per 7 persone.

Il nucleo familiare dovrà far pervenire, all’Ufficio dei Servizi sociali del Comune di Potenza, la propria adesione, attraverso il modello, scaricabile dal sito internet www.comune.potenza.it, debitamente sottoscritto, indicando anche la data di riconsegna del prefabbricato.

La domanda può essere consegnata con le seguenti modalità alternative: – consegna a mano all’Ufficio Protocollo presso l’Unità di Direzione ‘Servizi alla Persona’ – Ufficio Servizi sociali – Via Nazario Sauro; – inviata all’indirizzo mail servizisociali@pec.comune.potenza.it.

Il contributo sarà erogato con cadenza trimestrale ‘anticipata’ e la liquidazione avviene in favore del nucleo familiare destinatario, nella misura di 300 euro mensili per nuclei fino a 2 persone, e 400 euro mensili per nuclei con un numero di componenti superiore alle due persone.

Per gli oneri connessi al trasferimento del nucleo familiare interessato (trasloco, dismissione utenze, etc..), all’atto del primo accredito, sarà corrisposto l’importo omnicomprensivo e una tantum di 500 euro.

A far data dal rilascio del prefabbricato, i destinatari del beneficio non dovranno più corrispondere al Comune l’attuale canone di locazione.

Il contributo è erogato anche per sistemazione in altro Comune diverso da Potenza.

Il contributo è erogato fino al 31/12/2024, salvo proroghe disposte dalla Regione Basilicata, ed a decorrere dalla data di liquidazione della prima trimestralità.

L’erogazione del contributo in favore dei beneficiari cessa nel momento in cui siano messi a loro disposizione alloggi acquistati, recuperati o costruiti.

L’Amministrazione comunale si riserva di esperire controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni presentate nella domanda di partecipazione.

L’accertata non “veridicità”, oltre alla comunicazione all’Autorità Competente, prevede l’applicazione delle sanzioni penali ex art. 76 del D. P. R. 445/00, comporterà la esclusione dell’interessato dall’accesso al contributo e al recupero delle somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali, da parte del Comune.

