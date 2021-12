Potenza ricorda Messina, storico animatore dello sport vicino al mondo cittadino del nuoto. L’iniziativa

Si terrà il 12 dicembre 2021 a partire dalle ore 10.00 e presumibilmente fino alle ore 18.00, presso la piscina comunale Michele Riviello al parco Montereale di Potenza, il 17º memorial Luciano Messina.

L’assessore allo sport del Comune di Potenza, Patrizia Guma, scrive:

“Questa manifestazione è stata organizzata in onore e memoria di un ex dipendente comunale fra i più affezionati e generosi, deceduto anni or sono, Luciano Messina, storico animatore dello sport potentino in generale e particolarmente vicino al mondo cittadino del nuoto.

Il quadrangolare di pallanuoto maschile che si disputerà, porta nelle acque della nostra piscina tre prestigiose squadre di serie B nazionale, la Waterpolo Bari, la Rari Nantes Arechi Salerno e la Cesport Napoli, con le quali la nostra Basilicata Nuoto Potenza si confronterà anche nella stagione agonistica 2021/22.

E’ anche l’occasione per poter rivedere, dopo diversi mesi, una manifestazione sportiva di alto livello nella nostra piscina comunale, che tra l’altro da lunedì prossimo tornerà alla fruizione completa con quattordici ore di apertura giornaliera (dal lunedì al venerdì) e 12 ore di apertura il sabato, con la presenza di pubblico, seppure nei limiti consentiti dalla capienza dell’impianto e nel rispetto delle limitazioni Covid”.

