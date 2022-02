Potenza: ridotti i giorni di apertura di questo ambulatorio medico della provincia! La risposta ai cittadini

Così in una nota il consigliere della Lega Dina Sileo:

“La crisi pandemica ha evidenziato la centralità dell’assistenza sanitaria domiciliare nell’ambito delle politiche sanitarie, specie in una regione come la Basilicata nella quale la viabilità interna non agevola il raggiungimento delle strutture ospedaliere principali.

Pertanto, appare alquanto allarmante la segnalazione degli abitanti di Pietrapertosa (PZ) i quali vedono ridotti i giorni di apertura dell’ambulatorio del medico di medicina generale da cinque a tre a settimana.

La Regione Basilicata ha inteso intraprendere un nuovo percorso di medicina di prossimità istituendo l’infermiere di famiglia e le case di comunità per garantire la continuità assistenziale.

Nella fase di attuazione di questo percorso virtuoso, auspico che la petizione sottoscritta da 200 cittadini di Pietrapertosa (PZ) e a me consegnata possa essere prontamente evasa dagli uffici dell’Azienda Sanitaria di Potenza, come già sollecitato dall’assessore Leone che sta lavorando alacremente sul tema”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)