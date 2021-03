Potenza: riprese cinematografiche in questa zona! Ecco le modifiche alla circolazione

Il Comune di Potenza comunica:

“Per consentire la realizzazione di alcune riprese cinematografiche, dalle ore 18:00 di Sabato 27 marzo fino alle ore 1:00 di domenica 28 marzo 2021, saranno disposte modifiche alla circolazione stradale nella zona del Ponte Musmeci e in quelle adiacenti.

In particolare sarà chiusa la rampa di accesso che da via della Fisica (zona sottostante il ponte Musmeci nei pressi dell’azienda ‘Mazzola gas’) conduce all’ingresso della ‘Basentana’.

I veicoli che entreranno in città dall’uscita autostradale ‘Potenza centro’ saranno deviati in direzione via della Fisica.

Il tutto sarà indicato attraverso l’installazione di apposita segnaletica, mentre pattuglie della Polizia locale vigileranno sull’area interessata e sulle zone limitrofe, fornendo indicazioni e regolando il flusso veicolare”.

