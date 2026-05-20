Potenza, lavori in questa zona: ecco l’avviso del Comune

Una nota del Comune di Potenza fa sapere:
“A partire da venerdì 22 maggio, avranno inizio i lavori di rifacimento del manto stradale in via Vaccaro, finalizzati a migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità.
Durante l’esecuzione degli interventi, che si protrarranno anche nella giornata di sabato 23 maggio, potranno verificarsi temporanee modifiche alla circolazione e alcuni inevitabili disagi.
Confidiamo nella comprensione di residenti ed automobilisti, scusandoci sin d’ora per gli inconvenienti.
L’Amministrazione e le imprese incaricate faranno il possibile per contenere i tempi di lavorazione e ridurre al minimo l’impatto sulle attività quotidiane.
Si ringrazia la cittadinanza per la pazienza e la collaborazione”.