Vietri di Potenza: finanziato un importante intervento per la Torre dell’orologio. L’annuncio

Il Comune di Vietri di Potenza è risultato assegnatario, da parte della Regione Basilicata, di un importante riparto di fondi destinati alla ricostruzione.

Si tratta di nuovi finanziamenti per un totale di circa 230.000 euro, di cui circa 138.000 euro saranno dedicati a interventi di messa in sicurezza di beni vincolati.

Un risultato significativo, ottenuto grazie alla partecipazione alla procedura regionale per il riparto dei residui, nell’ambito della quale abbiamo scelto di segnalare come priorità proprio il nostro patrimonio vincolato, così come richiesto dalla misura.

Tra gli interventi finanziati, fa sapere il Sindaco Giordano:

“siamo particolarmente orgogliosi di poter includere anche la nostra Torre dell’Orologio: un’icona, un simbolo, un punto di riferimento per tutta la comunità.

Da sempre scandisce il tempo e accompagna le vicende del nostro paese, custodendone memoria e identità.

E c’è anche un’anticipazione che vogliamo condividere: proprio al nostro “orologio” dedicheremo una sala del museo, la “Stanza del Tempo”, uno spazio che ci aiuterà a raccontare, anche in maniera virtuale, la nostra storia e a valorizzare ancora di più ciò che siamo.

Continuiamo a lavorare per la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio, con uno sguardo attento al passato e uno rivolto al futuro”.