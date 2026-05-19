Potenza: pubblicati due nuovi bandi di concorso per rafforzare la macchina amministrativa comunale. Come presentare domanda

Il Comune di Potenza investe sui giovani e sul futuro della città.

Scrive l’assessore Giuzio:

“Sono stati pubblicati due nuovi bandi di concorso per rafforzare la macchina amministrativa comunale con nuove professionalità nei settori tecnico e informatico.

1 posto da Istruttore Direttivo Informatico.

1 posto da Istruttore Direttivo Tecnico.

Entrambi i percorsi prevedono contratti della durata di 36 mesi con possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato.

Un’opportunità concreta per i giovani del nostro territorio, per valorizzare competenze, innovazione e meritocrazia all’interno della pubblica amministrazione.

Il nostro Sindaco Vincenzo Telesca lo aveva promesso: abbiamo il dovere di dare un segnale importante agli studenti e i laureati dell’Università degli Studi della Basilicata e per tutti i giovani professionisti della nostra città che vogliono costruire qui il proprio futuro.

Le domande dovranno essere presentate attraverso il portale InPA.

Info:

https://www.comune.potenza.it/…/16629797/bandi-di-concorso

Potenza cresce investendo nelle persone, nelle competenze e nella qualità dei servizi pubblici”.