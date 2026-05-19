A Potenza seconda edizione del Gran Gala dello Sport: atleti, cantanti e studenti i protagonisti della manifestazione. Ecco le foto

È diventato ormai un appuntamento atteso, il Gran Gala dello Sport, promosso dal comitato Orienta Sport, che ha celebrato nella cornice prestigiosa del teatro Stabile di Potenza, la sua seconda edizione.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Comune di Potenza, è stata inserita nel cartellone del Maggio Potentino 2026, con il sostegno di BCC Basilicata e il contributo della Camera di Commercio lucana.

Un evento molto partecipato che ha visto la presenza, tra gli altri, dell’assessore comunale alla cultura Roberto Falotico, del direttore generale della BCC Giorgio Costantino, di Mario D’Agostino tecnico nazionale della Federazione Ginnastica d’Italia, di Gaetano Romano e Candida Sabbatino della Federazione Nazionale Twirling.

“Parole, musica, movimento. Omaggio allo sport”, un matrimonio perfetto di arte, creatività, temi cardine per celebrare la comunità.

Sono stati tanti e con competenze trasversali i protagonisti della manifestazione:

le cantanti Nura Spinazzola e Marialucia Nolè, i musicisti Francesco Laus al sax e Marianna Caivano, al flauto traverso, le atlete della ASD Ginnastica Artistica Fisiolinea, dirette da Michela Chicca Schiavo e Carmen Ranauda, gli studenti del Liceo Coreutico “Gropius” di Potenza, diretti dalla prof.ssa Mariagrazia Nacci.

Intensa la testimonianza dell’atleta Luciano Florio, che è altresì vice presidente del Comitato Paralimpico Italiano regionale Basilicata, che a Lignano Sabbiadoro ha vinto il Campionato italiano di Showdown nella stagione 2025 2026; molto commovente, infine, il monologo scritto dalla giornalista Virginia Cortese dal titolo “Il pugile e la rosa”, magistralmente interpretato dall’attore Pio Baldinetti.

La festa è proseguita con i riconoscimenti attribuiti a due importanti società sportive: la Pm Volley Potenza, fondata e presieduta dal compianto Michele Ligrani e il Potenza Calcio.

Nell’occasione, proprio il presidente del Potenza Calcio, Donato Macchia, ha portato la storica Coppa Italia di Serie C, vinta dalla squadra del capoluogo, che è rimasta esposta durante l’evento.

Culmine della serata, la premiazione del concorso “Disegna lo sport” che ha visto coinvolti circa 200 studenti del capoluogo e della provincia; ai quasi venti vincitori, degli Istituti comprensivi di “Pignola” e “Torraca – La Vista” di Potenza, una simbolica attestazione di gratitudine per aver espresso in forma artistica, i propri sentimenti sullo sport.

Ecco le foto.