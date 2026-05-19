Basilicata, autovelox su questa strada: nuovamente attivo a partire dal 21 Maggio

Dopo i lavori di rifacimento del manto stradale e il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale, ANAS ha disposto il ritorno ai precedenti limiti di velocità su alcuni tratti della SS106 Jonica, in direzione Reggio Calabria.

Sottolinea e avvisa il Comune di Pisticci:

“Nel tratto compreso tra il km 440+800 e il km 437+000, ricadente nel territorio comunale di Pisticci, torna quindi il limite di 110 km/h.

Di conseguenza, dalle ore 8:00 del 21 maggio 2026, saranno nuovamente attivi i dispositivi di controllo della velocità lungo il tratto interessato.

Resta l’invito alla massima prudenza alla guida e al rispetto della segnaletica presente lungo la strada”.