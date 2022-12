Potenza, Sanità: “liquidate le nuove indennità professionali ma ancora tanto c’è da fare”! Ecco le richieste

“La solerzia con cui l’Asp di Potenza ha provveduto ad onorare gli impegni presi in merito agli arretrati contrattuali, sebbene rimasti inizialmente inevasi, è per noi motivo di grande soddisfazione.

Battere i pugni sul tavolo sindacale, e non presentarsi con il piattino paga.

Infatti, di fronte alla nostra perseverante e legittima richiesta di tutelare i diritti dei lavoratori, l’Azienda ha profuso maggiore impegno e volontà nella risoluzione del problema, riuscendo anche a compensare le carenze strutturali di personale amministrativo”.

Il segretario provinciale della Fials, Giuseppe Costanzo, commenta positivamente la nota dell’Asp, in cui si rende noto che gli uffici di Via Torraca sono riusciti a liquidare le nuove indennità professionali inserite nell’ultimo contratto del comparto Sanità, e aggiunge:

“Al di là di alcune forzature interpretative del nostro pensiero che non intendiamo assecondare, riteniamo che l’aspetto più importante da enfatizzare in questa occasione sia l’affermarsi di una sana dialettica sindacale, da lungo tempo invocata in ASP’

Il sindacato accoglie e rappresenta i disagi dei lavoratori affinché l’Azienda sia spronata a fare tutto il possibile per rispondere alle legittime rivendicazioni dei dipendenti, che tanto hanno dato alla comunità e all’Asp in questi terribili ultimi tre anni per fronteggiare la pandemia.

Con giusto spirito propositivo e costruttivo ci permettiamo di ricordare che sono ancora numerose le questioni sospese:

Convocazione urgente di un tavolo tecnico sul Servizio 118, per ripristinare le condizioni di sicurezza e migliorare il benessere organizzativo dei lavoratori;

Modifica dell’importo chilometrico per il rimborso spese destinato ai dipendenti che utilizzano il proprio mezzo in missione e/o in trasferta e contestuale aumento del budget (in alcune unità operative l’importo è stato già eroso dall’aumento del costo del carburante);

Immediata assegnazione degli incarichi di funzione (ex coordinamenti) scoperti, basandosi sul principio di rotazione, in attesa di definire le procedure selettive interne e revoca della Determina 2022/D.02235 del 31 agosto;

Appropriata assegnazione del personale ostetrico nei consultori. Attualmente a Potenza è stata inspiegabilmente assegnata una terza unità ostetrica, mentre restano scoperti i consultori territoriali con sede ad Avigliano, Campomaggiore, Laurenzana e Muro Lucano;

Modifica del regolamento sui buoni pasto del comparto ed adeguamento dell’importo;

Adeguamento strutturale dello spazio psichiatrico (SPDC) di Potenza;

Riconoscimento dei buoni pasto e/o Mensa al personale dell’SPDC ubicato nell’A. O. Regionale San Carlo di Potenza;

Rendicontazione delle attività relative al Piano Formativo degli anni pregressi e dell’anno in corso; previsione piano formativo 2023″.

