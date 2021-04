Potenza: Sant’Antonio di Padova avrebbe attraversato a piedi la Basilicata! Questo Comune della provincia tra le 10 tappe per raccontare la sua vocazione francescana

Rotonda (PZ) inserita nelle 10 tappe per ricordare Sant’Antonio di Padova ad 800 anni dalla vocazione francescana.

L’incontro dal titolo: “Sulla Strada di Antonio. Dal naufragio all’incontro”, terminerà il 29 maggio ad Assisi, nell’ottocentenario del Capitolo delle stuoie, la grande adunanza di tutti i frati dell’epoca voluta da San Francesco stesso, e prima occasione in cui Antonio e Francesco poterono incontrarsi di persona.

Il Santo di Padova sarebbe arrivato in Italia agli inizi del 1221 approdando a Capo Milazzo e dopo aver soggiornato brevemente a Messina, nella primavera del medesimo anno, avrebbe intrapreso un viaggio a piedi verso Assisi, per partecipare al Capitolo generale dei Minori che si aprì il 30 maggio 1221, di fatto attraversando interamente la Regione Calabria oltre che Basilicata e Campania.

Il progetto voluto dai frati della Basilica del Santo di Padova, farà tappa, attraverso questo incontro, anche a Rotonda, dove si potrà far conoscere la devozione dei rotondesi verso il Santo Patrono del borgo e che dall’8 al 13 di giugno dedicano la Sagra dell’Abete. L’evento è il più importante dell’anno per i rotondesi che dura una settimana.

Una tradizione che si mantiene viva fin dal 1200, quando la leggenda racconta che il Santo decise di sostare nei boschi del Pollino a Rotonda, in località Marolo, accampandosi sotto un abete.

In quel preciso punto, alcuni anni più tardi, un bovaro che stava pascolando i suoi buoi precipitò in un burrone e invocò il santo che lo salvò.

Da allora è tradizione recarsi ogni anno in quel luogo per abbattere un abete e rendere omaggio al Santo protettore, iniziando così un vero e proprio corteo arboreo fino al paese dove l’albero viene issato a mano dai fedeli nella piazza e posizionato nei pressi della casa comunale dove resterà a dimora per tutto l’anno. Lo scorso anno a causa della pandemia, l’evento non si è potuto tenere.a

