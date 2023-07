Potenza: sciopero di questi lavoratori davanti alla sede della Regione Basilicata! Ecco cosa sta succedendo

Questa mattina siamo stati davanti alla sede della Regione Basilicata per solidarizzare con i lavoratori che hanno preso parte allo sciopero indetto dai metalmeccanici di CGIL, CISL E UIL di Basilicata a sostegno delle loro richieste formulate al governo regionale e nazionale.

Così dichiarano il Segretario del Partito Democratico, Giovanni Lettieri, ed il Capogruppo PD in Consiglio regionale, Roberto Cifarelli che aggiungono:

“L’industria metalmeccanica e impiantistica è sempre stata centrale nel sistema economico della nostra regione.

In questa fase delicata, in cui la transizione ecologica ed energetica rischia di far perdere molti posti di lavoro, occorre un impegno straordinario del Governo regionale per tenere alta l’attenzione sugli effetti che questa sta producendo in Basilicata, per Stellantis e per il suo indotto, e per concertare con le parti sociali adeguate politiche industriali tese alla innovazione dei processi e dei prodotti ed alla riconversione di quelle aziende che potrebbero trovarsi fuori mercato e per valorizzare e sostenere il reddito da lavoro anche attraverso la riforma degli ammortizzatori sociali.

I cambiamenti che si profilano possono essere per la Basilicata un’occasione per dimostrare in Italia ed in Europa che dall’innovazione possono esserci nuove occasioni di sviluppo e di lavoro”.a

