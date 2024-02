Potenza, segnalazione dei Vigili del Fuoco e limitazioni al traffico su questo Ponte: i dettagli

A seguito di una segnalazione dei Vigili del Fuoco, il Sindaco ha disposto la limitazione della circolazione sul Ponte ‘Italtractor in viale del Basento’ ai soli mezzi con massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate e il limite di velocità di transito a 30 km/h.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire accertamenti tecnici volti a verificare le condizioni del ponte ‘Italtractor in viale del Basento’, secondo le procedure previste dalle linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti.