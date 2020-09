Potenza: situazione di emergenza sulle strade della provincia! “Individuare un progetto di somma urgenza”

I problemi delle comunità locali dell’area sud della provincia di Potenza sono stati al centro di incontri e contatti che l’assessore alle Attività produttive, Francesco Cupparo, ha avuto negli ultimi giorni con alcuni sindaci dell’area.

Insieme ai temi della ripresa produttiva e del rilancio dell’occupazione per superare la fase di emergenza, che ha ancora pesanti conseguenze sulla vita di cittadini e l’attività delle piccole imprese, particolare attenzione è stata dedicata alla situazione della viabilità statale e locale che da tempo rende difficili i collegamenti tra alcuni comuni, in alcuni casi del tutto interrotti.

In particolare, l’ex Sindaco di Cersosimo, Lo Prete, ha ribadito:

“Grandi difficoltà a sei mesi dalla frana sulla SS 481, che collega la Val Sarmento alla vicina Calabria.

Il recente sopralluogo tecnico non è servito a sensibilizzare l’Ufficio Difesa del Suolo e la strada interpoderale resta sommersa dai detriti impedendo ai cittadini di raggiungere le aziende agricole con gravissimi disagi e danni alle attività agricole e zootecniche”.

Ha sostenuto l’assessore Cupparo:

“Pur essendo la strada di competenza dell’Anas, diventa urgente individuare una soluzione di emergenza attraverso un progetto di somma urgenza da affidare al Comune di Cersosimo per assicurare la ripresa del collegamento viario sia pure in forma precaria e provvisoria.

Ovviamente il Comune non è in grado di far fronte a questa emergenza che perdura da tempo con propri fondi.

Un’altra situazione che richiede interventi immediati riguarda la strada intercomunale Roccanova-Chiaromonte-Castronuovo.

Il sindaco di Castronuovo Bulfaro ha riferito che l’Amministrazione ha predisposto un progetto di lavori per una spesa di 200 mila euro.

Anche per questa strada, in attesa di interventi più consistenti, l’obiettivo è di garantire ai cittadini dei tre comuni (e non solo) la ripresa del collegamento viario”.

L’assessore Cupparo ritiene necessario interessare l’assessore alle Infrastrutture Donatella Merra, che pure ha tenuto sopralluoghi e incontri, per individuare risorse finanziarie straordinarie attraverso una delibera da approvare in Giunta e mettere in atto azioni immediate, oltre ad accrescere le sollecitazioni nei confronti dell’Anas per accelerare l’attuazione dei progetti specifici che riguardano la viabilità nell’area sud.a

