Potenza, Smart Paper: “Priorità per continuità occupazionale e territoriale”. Ecco i dettagli

“Si è appena conclusa una nuova riunione dedicata alla vicenda Smart Paper.

La priorità del Governo regionale è chiara e non cambia: garantire la continuità occupazionale di tutte le lavoratrici e i lavoratori coinvolti e, allo stesso tempo, assicurare la continuità territoriale.

Parliamo di competenze e professionalità che rappresentano un valore per il territorio e che meritano sicurezza e prospettiva.

L’obiettivo è evitare ogni forma di dispersione occupazionale e assicurare che il know-how costruito negli anni resti in Basilicata, continuando a generare opportunità e sviluppo locale.

Ringrazio l’assessore Cupparo e gli uffici per il lavoro che stanno portando avanti”.

Così in una nota il Presidente della Prima Commissione Consiliare Francesco Fanelli.