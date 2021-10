Potenza, spavento in provincia: “Ha tremato tutto. Qualcosa di simile a una forte esplosione”. Ecco cosa è successo

Attimi di apprensione in mattinata a Lauria (PZ) dove, intorno alle 12:00, si è udito un boato.

Un rumore talmente forte da far tremare le finestre delle abitazioni, secondo quanto riportato da alcuni cittadini.

Pare che con ogni probabilità il rumore sia stato causato da un aereo che ha sfondato il muro del suono.

Si sarebbe verificato il cosiddetto “boom sonico”.

L’episodio è stato segnalato, come spesso accade, anche da diversi utenti sui social, in molti hanno scritto di aver sentito un forte rumore, come se si fosse trattato di un’esplosione:

“Io ero fuori: ha tremato tutto e mi è sembrato di sentire un aereo immediatamente dopo, non ne sono certa però.

Qualcosa di simile a una forte esplosione“.

C’è da dire che boati provocati dalla velocità di aerei non sono sicuramente una novità, ma quel che è certo è che questo boato fa sempre paura.

Lo avete sentito anche voi?a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)