Il centro Privatassistenza di Potenza, per far fronte all’emergenza Coronavirus, mette a disposizione gratuitamente i propri collaboratori per effettuare la spesa di generi alimentari e consegna di medicinali a domicilio in città per gli anziani e per coloro che non hanno la possibilità di uscire dalle proprie abitazioni.

Facciamolo sapere a tutti affinchè la situazione possa essere gestibile per il bene comune.

Il numero da contattare, attivo 24 ore su 24, è: 0971470739