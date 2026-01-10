Potenza, stalking e violenza domestica: rinnovato questo Protocollo. I dettagli

È stato rinnovato ieri mattina, il Protocollo d’intesa in materia di stalking e violenza domestica, denominato “Protocollo Zeus”, promosso dalla Questura di Potenza, al quale la Regione Basilicata aderisce confermando il proprio impegno nel rafforzamento delle politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

Il Protocollo, sottoscritto dalla Questura di Potenza, dalla Regione Basilicata, dal Comune di Potenza e dall’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP), consolida un modello di intervento integrato già avviato nel 2023, basato sulla collaborazione tra forze dell’ordine, servizi sociali e sanitari e istituzioni territoriali, che ha prodotto risultati significativi in termini di presa in carico e riduzione del rischio di recidiva.

Dice l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico:

“Con l’adesione al rinnovo del Protocollo Zeus la Regione Basilicata conferma un impegno concreto e strutturale nel contrasto alla violenza domestica e di genere.

Intervenire precocemente sui comportamenti violenti, prima che degenerino in eventi irreversibili, è essenziale per la tutela delle vittime e per la sicurezza delle comunità”.

Il Protocollo Zeus si fonda sugli strumenti normativi dell’ammonimento del Questore nei confronti degli autori di atti persecutori e di violenza domestica e prevede, per i soggetti destinatari del provvedimento, la possibilità di accedere a percorsi specialistici di responsabilizzazione e recupero, su base volontaria.

In questo quadro si inserisce il Centro per Uomini Autori o Potenziali Autori di violenza di Genere (C.U.A.V.), servizio strutturale e autonomo attivo a Potenza, in via Isca degli Antichi N. 12, gestito dall’Ambito Sociale della Città di Potenza in collaborazione con l’ASP.

Il C.U.A.V. si integra operativamente con il Protocollo Zeus, rappresentando il principale riferimento territoriale per l’attuazione dei percorsi trattamentali rivolti ai soggetti ammoniti.

Il Centro offre interventi psicologici, sociali e sociosanitari finalizzati alla presa di coscienza del disvalore delle condotte violente, alla prevenzione della recidiva e alla tutela indiretta delle vittime e dei minori coinvolti.

Con il rinnovo del Protocollo, la Regione Basilicata si impegna a garantire il sostegno finanziario e il monitoraggio delle attività del C.U.A.V., attraverso l’utilizzo delle risorse nazionali destinate ai programmi per uomini autori di violenza; la Questura di Potenza propone ai soggetti ammoniti l’adesione ai percorsi trattamentali; il Comune di Potenza coordina e gestisce il Centro, assicurando l’integrazione con i servizi sociali; l’ASP fornisce gratuitamente i servizi sanitari di competenza e collabora alla valutazione degli esiti dei percorsi.

Il Protocollo ha durata annuale, con possibilità di rinnovo fino a tre anni, ed è coerente con le linee guida e gli standard nazionali in materia di C.U.A.V.

Conclude Latronico:

«La prevenzione della violenza richiede responsabilità condivisa, un approccio multidisciplinare e servizi qualificati.

L’adesione al Protocollo Zeus rafforza un sistema territoriale di legalità e tutela della persona».