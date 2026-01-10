Potenza: giunge una risposta all’emergenza abitativa del quartiere Bucaletto. I dettagli

“Grazie ad una norma a cui abbiamo ostinatamente lavorato giunge una risposta all’emergenza abitativa del quartiere Bucaletto scegliendo la strada della collaborazione nell’interesse generale.

Con la delibera di Giunta comunale si avvia il percorso del bando in applicazione della legge.

Il bando è unico con riserva speciale per Bucaletto, così da assicurare semplificazione amministrativa e flessibilità nelle procedure di assegnazione degli alloggi.

Apprendiamo, con non poca soddisfazione, dell’approvazione della delibera da parte della Giunta comunale di Potenza, relativamente al ‘Bando di Concorso per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata di nuova costruzione, di quelli recuperati o che dovessero rendersi disponibili’, in applicazione dell’art. 12 della L.R. n. 23/2025 su cui, come PD, e in qualità di capogruppo, abbiamo ostinatamente lavorato a partire da dicembre 2024, giungendo alla sua definitiva approvazione a Maggio 2025.

In questo percorso abbiamo incrociato la condivisione del collega consigliere Fernando Picerno, la disponibilità dei presidenti di commissione Fanelli e Leone e il voto unanime in Consiglio regionale”.

Lo dichiara Piero Lacorazza, Capogruppo del PD in Consiglio regionale.

Prosegue Lacorazza:

“Ricordiamo che con l’art. 12 della L.R. n. 23/2025 sono state introdotte importanti modifiche alla precedente norma regionale (L.R. 24/2007) che non solo disciplinano le assegnazioni di alloggi di edilizia popolare, ma consentono, se ben attuate, di dare più concrete risposte alla questione Bucaletto, che vede ancora persistenti prefabbricati a distanza di oltre 45 anni dal sisma del 1980.

E proprio sulla base di queste importanti modifiche, richiamate in delibera, si è dato mandato all’Ufficio alloggi della Città di Potenza di adottare ‘la riserva da bando speciale’, sancendo che i 115 alloggi finanziati da risorse Pinqua/Iti Sviluppo Urbano rappresentino, grazie alla piena applicazione della previsione normativa regionale, una risposta all’emergenza abitativa del quartiere Bucaletto, in particolare rivolta ai residenti e ai beneficiari di contributi per l’autonoma sistemazione abitativa, che hanno restituito la struttura prefabbricata a loro assegnata”.

Sottolinea Lacorazza:

“Il bando stabilisce che la graduatoria può essere utilizzata, attraverso scorrimento, anche per ulteriori investimenti che la Regione, innanzitutto, può mettere a disposizione del Comune al fine di sostenere la riqualificazione di quartieri con le medesime finalità.

Nel dibattito in corso incentrato com’è ovvio sulla chiusura delle scale mobili e sul mancato contributo, promesso, di 5 milioni di euro per il 2025, questa previsione normativa regionale e l’attenzione che l’Amministrazione comunale riserva a Bucaletto evidenziano che, se si opera nell’interesse dei cittadini e ci si confronta intorno a proposte qualificate, la collaborazione istituzionale tra Regione e Comune può portare a risultati concreti.

Analoga impostazione abbiamo perseguito con la legge da noi proposta e votata all’unanimità dal Consiglio regionale di istituzione della Conferenza Strategica di Piano, aperta alla partecipazione del Comune di Potenza, contenente anche l’incremento del contributo regionale all’Unibas per i prossimi anni e le battaglie per il diritto allo studio, al fine di garantire le borse di studio alle studentesse e agli studenti”.