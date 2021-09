Potenza, studenti pronti a scendere in piazza per manifestare! I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’Unione degli Studenti Basilicata per la manifestazione prevista per il giorno 24 settembre 2021 a Potenza, organizzata dall’UdS e tutte le altre realtà studentesche presenti sul territorio (Rete degli Studenti Medi, All’altezza della Sfida) con la partecipazione di Legambiente, CGIL, UIL, Libera, ANPI, COBAS:

“Il 24 settembre a Potenza, insieme alle organizzazioni studentesche e al mondo dell’associazionismo, l’Unione degli Studenti Basilicata sarà in piazza per il 4° strike mondiale di Fridays for future per ribadire la necessità di scelte politiche strutturali capaci di contrastare il cambiamento climatico e ragionare concretamente in un’ottica di transizione ecologica.

Siamo inoltre a poche settimane dalla COP26 di Glasgow, la conferenza mondiale nella quale ogni Stato dovrà discutere dei propri impegni per la questione climatica e trovare una soluzione al fine di raggiungere una riduzione delle emissioni.

È un’occasione di estrema importanza a livello mondiale per discutere seriamente di tutela ambientale”.

Afferma Armando Mastromartino, coordinatore dell’UdS Basilicata:

“Riteniamo necessario continuare a batterci per questa causa soprattutto perché viviamo in una regione che continua a essere priva di futuro poiché vittima dell’azione predatoria delle multinazionali del petrolio, scendiamo dunque in piazza anche per continuare a dire NO alle trivellazioni, una minaccia che si ripresenta ormai da troppo tempo in Basilicata”.

Aggiunge Maria Consiglio, coordinatrice dell’UdS Rionero:

“Oggi più che mai, scendere in piazza per difendere la causa ambientale ha un grande significato, siamo giovani e in quanto tali non possiamo permetterci di restare in silenzio dinanzi alla distruzione del nostro pianeta e del nostro futuro, faremo sentire la nostra voce attraverso lo strumento più potente del quale disponiamo: l’attivismo”.

Conclude il comunicato:

“Invitiamo tutta la popolazione studentesca a partecipare alla manifestazione.

I singoli cortei partiranno dalle scuole di appartenenza e saranno guidati dai rispettivi rappresentanti d’istituto, si uniranno poi nel raduno generale che si terrà alle ore 9:30 in piazza Don Bosco”.

