Potenza: tremendo incidente stradale in provincia!

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, questa mattina alle ore 09.30 circa, sono intervenuti per incidente stradale sulla SS95 al Km 11+700 nel comune di Satriano di Lucania (Pz).

La segnalazione pervenuta al 115 da un Vigile del fuoco in transito e libero dal servizio, ha permesso di inviare sul posto due squadre, provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di Villa d’Agri.

Una Fiat Panda ed una Fiat Punto, per cause in corso di accertamento, sono impattate frontalmente, due persone coinvolte ed incastrate all’interno dei rispettivi abitacoli, per l’estrazione sono state utilizzate cesoie e divaricatori.

I Vigili del fuoco hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dei veicoli per evitare l’insorgere di incendi.

La strada, come già anticipato da Anas, è temporaneamente chiusa al traffico stradale.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con due autopompe ed un fuoristrada per un totale di dieci unità.

Sul posto sono intervenuti Polizia Stradale, Carabinieri, Anas, 118 ed elisoccorso.

Ecco alcune foto del tragico incidente.

