Potenza: “vicinanza ai ragazzi e alle famiglie dei coinvolti nell’incidente. È nostro dovere garantire spostamenti efficienti e in totale sicurezza”. I dettagli

Il Consigliere Regionale Donatella Merra annuncia la Conferenza stampa, che si terrà lunedì 13 novembre alle ore 11.00 presso la Sala B del Consiglio Regionale, per illustrare la programmazione già avviata e le attività in corso nel settore dei trasporti.

“Con questo primo evento informativo, a chiusura del mandato politico, intendo presentare le strategie e le iniziative già messe in campo e in via di realizzazione per il Trasporto pubblico locale e per la mobilità regionale.

Esprimo inoltre tutta la mia vicinanza ai ragazzi e alle famiglie coinvolti nell’incidente accaduto a Montescaglioso.

È nostro dovere garantire a tutta l’utenza – ai pendolari che si recano a lavoro e, soprattutto, agli studenti che raggiungono gli istituti scolastici – spostamenti efficienti e in totale sicurezza”.

Questa la dichiarazione del Consigliere Merra che anticipa alcuni temi della Conferenza Stampa.

