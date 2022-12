Potenza, vittoria per l’Academy Basket! Complimenti ragazzi

L’Academy Basket Potenza fa bottino pieno anche nella terza partita della settimana, superando nel finale un più che positivo Sporting Portici (87-76).

Complici le rotazioni accorciate e la buona vena degli ospiti, Gotelli e compagni – pur tirando 11/16 da tre all’intervallo lungo – non riescono mai completamente a prendere in mano il comando delle operazioni, se non nei minuti finali (81-65 al 37’), concedendo troppo difensivamente e a rimbalzo d’attacco soprattutto nei primi venti minuti.

Le mani sono fortunatamente subito caldissime e Angius (11 assist al termine) innesca a turno i suoi compagni, con Esposito a segno dall’arco già quattro volte nei primi dieci minuti.

Lo Sporting, come detto, è però vivace e tenuto in partita da Vecchione e dai due lunghi, riuscendo anche a portarsi avanti a metà secondo periodo (36-37) con un canestro di Anceschi, ma cinque punti in fila di un Gotelli alla terza partita in fila da almeno venti punti innescano un primo mini allungo locale (49-41 al 19’).

I falli tolgono abbastanza a lungo (15 minuti in campo) dalla sfida Ciambrone, allora nel terzo quarto, contro una zona adattata nel seguire i tagli, Bochicchio opta anche per i cinque piccoli e trova buone risposte da Leone e D’Urzo soprattutto in termini di vivacità, con i tre liberi (tecnico ad Anceschi) dell’ala torrese a sancire il primo vantaggio in doppia cifra della gara (73-63 al 34’), che viene successivamente alimentato da due canestri in fila di Angius e il già citato appoggio di Leone.

Lo Sporting, tuttavia, non molla e gioca ogni possesso fino al termine come fosse quello decisivo, contenendo al massimo lo scarto finale che alla sirena dice 87-76 e ottava vittoria stagionale per l’Academy.

Domenica a Maddaloni l’ultimo impegno ufficiale del 2022.

Academy Basket Potenza – Sporting Portici 87-76 (29-25; 49-43; 60-55)

Academy: Gotelli 27, Vece ne, D’Urzo 9, Muscillo 2, Califano, Ciambrone 7, Rinaldi 7, Angius 13, Esposito 15, Leone 7. All. Bochicchio, Ass. Coluzzi

Sporting: Minervini F. 2, Urbani 6, Toscano 8, Malafronte 15, Anceschi 13, Minervini A. 2, Di Donna 8, Montagna, Vecchione 22, Izzo. All. Esposito

Arbitri: Meo e Petriscoa

