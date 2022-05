Potenza: vivo il ricordo di Ron Galella, il re dei paparazzi americani. In provincia ecco l’iniziativa in suo onore

A Muro Lucano sempre vivo il ricordo di Ron Galella, il re dei paparazzia mericani, l’Extraordinaire, come venne definito, nonché grande lucano ed illustre cittadino murese si è spento sabato 30 aprile, nel sonno, nella sua casa di Montville, in New Jersey a 91 anni.

Così il Sindaco, Giovanni Setaro:

“Nella giornata di ieri abbiamo ricordato Ron Galella con una messa in suffragio voluta fortemente dall’Associazione San Gerardo Maiella e che ringrazio, congiuntamente a Don Mimmo.

Personalmente non ho avuto l’onore di conoscere Ron ma lui è la testimonianza del Genius loci murese, di quanto il nostro DNA nel corso degli anni abbia contribuito a dare lustro alla nostra Città in tutto il mondo e la sua immensa figura, oggi, ci rende ancora più orgogliosamente muresi e nello stesso tempo, cittadini del mondo.

La sua memoria continuerà a vivere in maniera forte e, molto presto, lavoreremo ad un progetto a lui dedicato“.

Ecco una foto della giornata.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)