Prende il via da Potenza “Basilicata Domani” alla presenza di Pessolano e Marcello Pittella. Ecco i dettagli

Prende il via da Potenza “Basilicata Domani“, il tour di appuntamenti nei territori lucani messo in campo da Basilicata in Azione.

Fa sapere proprio Basilicata in Azione:

“Al centro del dibattito, che si terrà domani 15 Ottobre, ore 17:00, presso GoDesk (via della Tecnica, 18) i temi dell’agenda politica riformista promossi da Azione, la costituzione del “Polo della responsabilità”, l’area che vuole aggregare i liberali, riformisti, cattolici e democratici lucani e un confronto con cittadini, imprenditori, iscritti e simpatizzanti del partito per definire temi e proposte di governo per la Basilicata.

Al dibattito parteciperanno anche il segretario regionale Donato Pessolano e il consigliere regionale, nonché componente della segreteria nazionale, Marcello Pittella.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)