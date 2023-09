Rivello: a breve al via i lavori per la rimessa in funzione della piscina comunale. Ecco gli interventi previsti

A Rivello i lavori per la rimessa in funzione della piscina comunale sono stati aggiudicati e avranno inizio a breve, non appena trascorsi i tempi tecnici per la verifica dei requisiti e la sottoscrizione del contratto.

Lo annuncia l’Amministrazione che ricorda:

“l’intervento è stato inserito nella graduatoria delle domande ‘ammesse e idonee’ nell’ambito delle ‘Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità’, presentata in forma associata con il Comune di Nemoli, per un importo di 660.000€.

Si tratta di:

lavori di ripristino e adeguamento funzionale degli spogliatoi,

la sostituzione degli infissi, nuove pavimentazioni, pitturazione, rifacimento copertura, impianto fotovoltaico;

tutti i lavori necessari per restituire una struttura efficiente e perfettamente funzionante alla comunità”.

