Ruoti: due avvisi pubblici per rilanciare il territorio. I dettagli

Il Comune di Ruoti ha pubblicato due avvisi pubblici per rilanciare il territorio: contributi per l’insediamento di nuovi nuclei familiari e sostegno alle nuove attività imprenditoriali.

L’iniziativa si articola in due misure complementari: il sostegno ai nuovi residenti e l’incentivo alle nuove attività imprenditoriali, con l’obiettivo di contrastare il declino demografico e rilanciare l’economia locale dell’entroterra lucano.

La prima misura, di carattere sperimentale, prevede il rimborso completo della TARI (tassa sui rifiuti) per le famiglie che scelgono di trasferire la propria residenza a Ruoti.

Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento dei fondi disponibili, pari a 5.000 euro, e potrà essere esteso anche all’annualità successiva in presenza di risorse finanziarie e del mantenimento dei requisiti.

Per accedere al beneficio, i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti: attestazione ISEE non superiore a 20.000 euro, cittadinanza italiana, europea o permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, titolarità di un immobile a Ruoti (proprietà o locazione) e impegno a mantenere la residenza per almeno cinque anni.

L’assegnazione del contributo avverrà attraverso una graduatoria basata su criteri di priorità sociale: numero di componenti del nucleo familiare (da 1 a 5 punti) e valore ISEE (da 1 a 5 punti, con punteggio maggiore per redditi più bassi).

A parità di punteggio, prevarrà l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

I nuovi residenti dovranno trasferire la propria residenza entro sei mesi dalla presentazione della domanda, mentre chi ha già effettuato il trasferimento dalla data di pubblicazione dell’avviso può comunque partecipare.

Parallelamente, l’Amministrazione comunale ha lanciato un bando per sostenere l’avvio di nuove attività commerciali e artigianali nel territorio comunale: Imprese individuali, Imprese familiari, Società di persone, che si impegnano ad iscriversi o sono già iscritte al Registro delle Imprese.

Il sostegno prevede un contributo di 5.000 euro a fondo perduto per ogni attività, fino a 3 attività finanziate (stanziamento totale: 15..000 euro), con obbligo di mantenere l’attività per almeno 5 anni, necessità di presentare un business plan e avvio dell’attività entro 6 mesi dall’ammissione al contributo.

Le domande per il sostegno alle imprese dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2025.

“Queste due misure rappresentano un investimento strategico nel futuro del nostro territorio”, ha dichiarato il sindaco Avv. Franco Gentilesca.

“Da un lato vogliamo offrire un incentivo tangibile alle famiglie che scelgono Ruoti come luogo dove costruire il proprio futuro, dall’altro sosteniamo chi vuole investire nell’economia locale con nuove attività imprenditoriali.

È un approccio integrato per rivitalizzare il nostro borgo, valorizzando le tradizioni e la qualità della vita che possiamo offrire. Si tratta di un impegno che abbiamo assunto con un notevole sforzo finanziario dal bilancio comunale.

Pur con le limitazioni di bilancio di un piccolo comune, abbiamo scelto di dare massima importanza al rilancio demografico ed economico del nostro territorio.”