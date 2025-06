Potenza, iscrizione al servizio di trasporto scolastico 2025: ecco come fare domanda

Si comunica che dalle ore 14:00 del 3/6/2025 alle ore 23:59 del 16/6/2025 sono aperte le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole pubbliche dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado per l’anno scolastico 2025/2026.

La domanda d’iscrizione potrà essere presentata da uno dei genitori o esercente potestà genitoriale o affidatario dell’alunno esclusivamente on line mediante la piattaforma telematica disposta dal Comune, accessibile con SPID o CIE, compilando il modello di domanda seguendo le istruzioni on line.

Le domande pervenute con altre modalità saranno considerate automaticamente nulle ed escluse.

Le domande dovranno essere avanzate separatamente per ciascun alunno;

le linee saranno attivate in presenza di almeno sette iscritti.