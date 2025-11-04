Ruoti: nonno Gerardo compie 100 anni! Tantissimi auguri

Oggi, Martedì 4 novembre 2025, è una data speciale per la comunità di Ruoti e soprattutto per la famiglia Scavone: Scavone Gerardo, nato proprio a Ruoti in contrada Bosco Grande il 4 novembre del 1925, taglia lo straordinario traguardo dei 100 anni!

Il signor Gerardo, ancora oggi residente nella sua amata contrada, era sposato con la signora Angela Summa, e la loro era una storia di vita radicata nel territorio.

Per celebrare questo secolo di vita, i nipoti hanno organizzato un pranzo di festeggiamenti.

Sarà un momento di gioia e affetto per onorare lo “zio Gerardo”.

Ai festeggiamenti è prevista anche la partecipazione del Sindaco di Ruoti, avv. Franco Gentilesca, che porterà gli auguri e l’abbraccio di tutta l’amministrazione e della cittadinanza a questo illustre concittadino.

I migliori auguri anche dalla nostra Redazione.