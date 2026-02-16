Ruoti, vandali in azione: ridotti questi servizi. La denuncia

Negli ultimi giorni si sono verificati atti vandalici ai danni dei bagni pubblici situati all’interno della Villa Comunale a Ruoti.

Tali comportamenti, denuncia l’Amministrazione:

“oltre a costituire un danno al patrimonio comunale, riducono la fruibilità dei servizi pubblici da parte dei cittadini e dei visitatori.

L’Amministrazione Comunale condanna fermamente questi gesti di inciviltà, che vanno contro i principi di rispetto e tutela dei beni pubblici condivisi da tutta la comunità.

Il patrimonio urbano è un bene collettivo e la sua salvaguardia è responsabilità di ciascuno: danneggiare strutture pubbliche comporta costi aggiuntivi per la collettività.

Il Comune di Ruoti ricorda che il danneggiamento di beni pubblici costituisce reato e potrà comportare responsabilità civili e penali per gli autori.

L’Amministrazione ringrazia i cittadini per la collaborazione e rinnova l’appello al rispetto dei servizi e delle strutture pubbliche.

Solo con la collaborazione di tutti è possibile garantire la loro piena fruizione”.