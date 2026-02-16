Tito, Torre di Satriano al buio per una sera: i dettagli

Anche il Comune di Tito aderisce alla campagna nazionale “M’illumino di meno” promossa dal programma Caterpillar di Rai Radio 2 e giunta alla 22° edizione.

La campagna, diventata nel 2022 Giornata Nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, ha l’obiettivo di promuovere la sostenibilità ambientale e il risparmio delle risorse.

Come di consueto, questa sera si spegneranno le luci che illuminano la Torre di Satriano in Tito per sensibilizzare la cittadinanza a una maggiore consapevolezza ambientale.

Per maggiori informazioni clicca qui

https://www.rai.it/milluminodimeno/

Di seguito la locandina con i dettagli.