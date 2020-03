San Carlo Potenza: “Bisogna fare di tutto per assumere OSS, Infermieri, Ostetriche, Logopedisti, tecnici di laboratorio e tecnici di radiologia ed amministrativi”. A dirlo…

La UIL FPL a seguito dell’emergenza Covid 2019, in un comunicato ufficiale, chiede che:

“con l’approvazione definitiva da parte della Regione del piano triennale dei fabbisogni, di procedere celermente allo svolgimento delle varie assunzioni straordinarie per affrontare tale emergenza.

Altre Regioni come la vicina Campania, in attesa del Decreto legge in corso di emanazione, si sono già attrezzate e stanno procedendo a prorogare i contratti in scadenza e soprattutto ad acquisire nuovo personale dedicato all’emergenza.

Occorre quindi uno sforzo anche da parte dell’AOR San Carlo affinché aumenti i posti letto di terapia intensiva e soprattutto aumenti il numero degli operatori e dei Dispositivi Protettivi Individuali, previsti per l’assistenza al COVID 19.

La UIL FPL, tuttavia, ritiene che bisogna fare di tutto per assumere OSS, Infermieri, Ostetriche, Logopedisti, tecnici di laboratorio e tecnici di radiologia ed amministrativi accelerando le relative procedure ed anche attuando la nuova legge sulla stabilizzazione per i precari che ha spostato la maturazione dei requisiti dal 31/12/2019 al 31 12 2020.

Figure indispensabili, in questo momento particolare, sono i tecnici di laboratorio che stanno allo stremo vista la mole dei tamponi che stanno esaminando e che continueranno in questi giorni ad esaminare.

Queste figure vanno incrementate notevolmente.

A tal proposito la scrivente, invita l’Azienda ad adottare un cronoprogramma delle attività in modo da avere dei tempi certi e su come attuarli.

L’esodo in massa che si registra anche per l’introduzione di quota 100, aggiunta all’emergenza COVID-19 sta facendo emergere tutta la carenza di personale esistente nei Presidi del San Carlo.

La UIL FPL chiede ancora una volta di dare priorità ad utilizzare le graduatorie interne per gli amministrativi, senza far ricorso a graduatorie esterne vietato per legge, in presenza di graduatorie interne vigenti, che con il milleproroghe appena approvato si è data la possibilità di incremento al 30% per gli interni.

La scrivente, infine, chiede categoricamente che con l’emergenza in corso vengano prorogati tutti i precari del comparto del S. Carlo che operano in condizioni di incertezza e forte stress in scadenza alla data del 31/03/2020 in virtù anche dell’approvazione dell’articolo 2 comma 1 del Decreto legge 9/03/2020 N° 14, che cita espressamente “verificata l’impossibilità di utilizzare il personale già in servizio” e detto personale lo è ancora, affinché finalmente l’Azienda adotti una Delibera di proroga fino alla fine dell’emergenza COVID 19.

Infine, laddove richiesto chiediamo all’Azienda di utilizzare ed autorizzare per il personale amministrativo lo smart-working al fine di conciliare i tempi di vita familiare e lavorativa a tutela di detto personale”.